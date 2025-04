Cemitério abandonado em Itanhaém (SP): moradores cobram recuperação do local Famílias enfrentam dificuldade para realizar exumações Balanço Geral Litoral|Do R7 08/04/2025 - 14h31 (Atualizado em 08/04/2025 - 14h31 ) twitter

Moradores de Itanhaém (SP) estão indignados com o descaso e a situação de abandono no cemitério Jardim Coronel, onde famílias enfrentam dificuldades para realizar exumações devido à falta de manutenção, com túmulos em condições precárias e presença de lixo e entulho. A prefeitura da cidade prometeu reformas que ainda não foram iniciadas, gerando frustração na comunidade.