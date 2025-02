Cidades da Baixada Santista (SP) registraram as temperaturas mais altas de 2025 Ranking é do Instituto Nacional de Meteorologia Balanço Geral Litoral|Do R7 22/01/2025 - 15h10 (Atualizado em 22/01/2025 - 15h10 ) twitter

As cidades de Santos e Bertioga, em São Paulo, chegaram aos 38 graus, sem contar a sensação térmica. A partir do próximo dia 23, o clima deve ficar mais ameno, devido ao aumento da cobertura de nuvens no céu, com a aproximação de uma frente fria vinda do oceano.

Até lá, é recomendado manter a ingestão de líquidos, o uso de protetor solar e se expor ao sol antes das 10 da manhã e após as 16h.