Continuam as buscas por lancha naufragada com três pessoas a bordo em Itanhaém (SP) A Marinha do Brasil e a Força Aérea Brasileira lideram a operação de resgate Balanço Geral Litoral|Do R7 26/08/2025 - 16h38 (Atualizado em 26/08/2025 - 16h38 )

Uma lancha com três pessoas a bordo naufragou em Itanhaém (SP), e as buscas continuam intensas. Bruno Silva Dias, de 32 anos, estava com seus pais quando a embarcação sofreu uma pane e virou. A Marinha do Brasil e a Força Aérea Brasileira lideram a operação de resgate, enfrentando condições climáticas adversas. A família, mobilizada, contratou um barco particular para ajudar nas buscas, mas ainda não há sinais de sobreviventes ou destroços.