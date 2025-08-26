Logo R7.com
Continuam as buscas por lancha naufragada com três pessoas a bordo em Itanhaém (SP)

A Marinha do Brasil e a Força Aérea Brasileira lideram a operação de resgate

Balanço Geral Litoral|Do R7

Uma lancha com três pessoas a bordo naufragou em Itanhaém (SP), e as buscas continuam intensas. Bruno Silva Dias, de 32 anos, estava com seus pais quando a embarcação sofreu uma pane e virou. A Marinha do Brasil e a Força Aérea Brasileira lideram a operação de resgate, enfrentando condições climáticas adversas. A família, mobilizada, contratou um barco particular para ajudar nas buscas, mas ainda não há sinais de sobreviventes ou destroços.

