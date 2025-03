Dia Mundial da Água: Instituto EcoFaxina realiza ações para combater poluição Saiba mais sobre os desafios para evitar a contaminação marinha na Baixada Santista e no Litoral Norte Balanço Geral Litoral|Do R7 24/03/2025 - 13h26 (Atualizado em 24/03/2025 - 13h26 ) twitter

No último sábado (22) foi comemorado o Dia Mundial da Água e, pensando nessa temática, discutimos com William Rodrigues Schepis, diretor do Instituto EcoFaxina, sobre os desafios da poluição marinha na Baixada Santista e Litoral Norte.

O instituto, fundado em 2008, combate a poluição nas praias e manguezais, focando em resíduos domiciliares e contaminantes emergentes como medicamentos e drogas.

A conversa aborda a importância dos manguezais como filtros naturais e a necessidade de esforços conjuntos entre sociedade, poder público e setor privado para mitigar a poluição e promover a sustentabilidade.

Destaca-se o papel crucial das comunidades locais na transformação ambiental.