Dia Mundial do Meio Ambiente: mutirão de limpeza na praia do José Menino, em Santos (SP) Desde o início dos mutirões, mais de 93 toneladas de resíduos foram removidas Balanço Geral Litoral|Do R7 05/06/2025 - 14h52 (Atualizado em 05/06/2025 - 14h52 )

Na Praia do José Menino, em Santos (SP), uma ação de limpeza organizada pelo Instituto EcoFaxina reúne 60 voluntários para conscientizar sobre a poluição no Dia Mundial do Meio Ambiente. Desde o início dos mutirões, mais de 93 toneladas de resíduos foram removidas, incluindo microplásticos que afetam a vida marinha e a saúde humana.