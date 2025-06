Dois homens são presos após se passarem por advogados e aplicarem golpes em Praia Grande (SP) Um terceiro suspeito está sendo investigado Balanço Geral Litoral|Do R7 04/06/2025 - 16h17 (Atualizado em 04/06/2025 - 16h17 ) twitter

Dois homens foram presos em um apartamento no bairro Caiçara, em Praia Grande (SP), acusados de aplicar golpes se passando por advogados. A polícia encontrou celulares com evidências e porções de maconha. Um terceiro suspeito está sendo investigado. A Ordem dos Advogados do Brasil alerta para o aumento desses crimes e orienta a confirmar contatos suspeitos com advogados reais.