Ecoponto em bairro de São Vicente (SP) têm descarte irregular e causa transtorno O local, destinado ao descarte de materiais recicláveis, agora acumula diversos tipos de resíduos Balanço Geral Litoral|Do R7 17/04/2025 - 16h04 (Atualizado em 17/04/2025 - 16h04 )

Os moradores do bairro Esplanada dos Barreiros em São Vicente (SP) enfrentam sérios problemas devido à transformação de um ecoponto em um lixão a céu aberto. O local, destinado ao descarte de materiais recicláveis, agora acumula diversos tipos de resíduos, causando transtornos significativos para a comunidade.

Entre as principais queixas estão o aumento de moscas, mosquitos transmissores de dengue e outros insetos, além de problemas de saúde como casos de dengue. Apesar das reclamações e tentativas de contato com as autoridades, a resposta tem sido lenta. A prefeitura informou que está realizando a limpeza do local, mas os moradores exigem uma solução definitiva para evitar que o problema se repita.