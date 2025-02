Em Mongaguá (SP), projeto proporciona acesso ao mar para pessoas com deficiência Ação se chama Praia Acesso Fácil Balanço Geral Litoral|Do R7 10/02/2025 - 15h01 (Atualizado em 10/02/2025 - 15h01 ) twitter

O comerciante Edson Alexandre de Oliveira conheceu a iniciativa através de outras cidades e a trouxe para Mongaguá (SP). Assim, ele criou o projeto chamado Praia Acesso Fácil.

O objetivo é dar a possibilidade às pessoas com algum tipo de deficiência de nadar no mar com segurança usando cadeiras anfíbias.

Conheça mais sobre a iniciativa no vídeo.