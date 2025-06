Estivadores realizam protestos contra PL que promove mudanças no sistema portuário A categoria teme a perda de exclusividade e precarização do trabalho Balanço Geral Litoral|Do R7 06/06/2025 - 15h34 (Atualizado em 06/06/2025 - 15h34 ) twitter

Estivadores protestam contra o PL 773/2025, que propõe mudanças na regulação dos portos brasileiros, ameaçando empregos e direitos trabalhistas. A categoria teme a perda de exclusividade e precarização do trabalho, enquanto mobiliza outras categorias para intensificar as manifestações. A greve geral no Porto de Santos pode impactar a economia nacional.