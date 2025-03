Estudantes de Taubaté (SP) se preparam para disputar o mundial de robótica nos EUA Equipe do SESI SENAI da cidade desenvolveu um sistema de visão computacional avançado Balanço Geral Litoral|Do R7 31/03/2025 - 14h10 (Atualizado em 31/03/2025 - 14h10 ) twitter

A equipe de robótica do SESI SENAI de Taubaté (SP) se destacou em competições nacionais e garantiu uma vaga para o Mundial de Robótica da First nos Estados Unidos.

Com um robô inovador chamado Esfirna, inspirado no tubarão-martelo, os estudantes desenvolveram um sistema de visão computacional avançado que lhes rendeu prêmios como o Autônomos Award e o Innovation in Control Award.

A competição exige precisão, agilidade e estratégia e a equipe está pronta para representar o Brasil, levando um robô projetado para enfrentar desafios complexos.

A experiência proporciona aprendizado técnico e habilidades de trabalho em equipe, preparando os alunos para o futuro da automação e da indústria 4.0.