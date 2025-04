Fábrica Cultural abre mais de mil vagas para cursos de arte gratuitos em Santos (SP) Os cursos abrangem diversas áreas como dança, audiovisual, teatro, música e mais, distribuídos em 15 pontos da cidade Balanço Geral Litoral|Do R7 29/04/2025 - 15h04 (Atualizado em 29/04/2025 - 15h04 ) twitter

A Fábrica Cultural de Santos, em São Paulo, está com inscrições abertas para 1.195 vagas em cursos de arte gratuitos. O secretário de cultura de Santos, Rafael Leal, destaca a importância do acesso à cultura no dia a dia e convida todos a participarem.

Os cursos abrangem diversas áreas como dança, audiovisual, teatro, música e mais, distribuídos em 15 pontos da cidade. As inscrições vão até o dia 30 e podem ser feitas no site da prefeitura ou no Teatro Municipal.

Além disso, foram prorrogadas as inscrições para dois editais culturais, totalizando R$ 967 mil em prêmios para iniciativas culturais. A cidade também celebra o Dia Mundial da Dança com eventos especiais no Teatro Municipal, um deles com participação do coreógrafo Carlinhos de Jesus.