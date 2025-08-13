Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Família espera justiça 11 anos após acidente aéreo de Eduardo Campos

O processo, que tramita no STJ, busca responsabilizar a empresa proprietária da aeronave e partidos políticos

Balanço Geral Litoral|Do R7

Onze anos após o acidente aéreo que vitimou o candidato à presidência Eduardo Campos, famílias ainda aguardam respostas e indenizações. O processo, que tramita no STJ, busca responsabilizar a empresa proprietária da aeronave e partidos políticos. A aposentada Edna, que perdeu tudo no acidente, espera uma decisão favorável para retomar sua vida.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.