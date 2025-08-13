Família espera justiça 11 anos após acidente aéreo de Eduardo Campos O processo, que tramita no STJ, busca responsabilizar a empresa proprietária da aeronave e partidos políticos Balanço Geral Litoral|Do R7 13/08/2025 - 14h12 (Atualizado em 13/08/2025 - 14h12 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Onze anos após o acidente aéreo que vitimou o candidato à presidência Eduardo Campos, famílias ainda aguardam respostas e indenizações. O processo, que tramita no STJ, busca responsabilizar a empresa proprietária da aeronave e partidos políticos. A aposentada Edna, que perdeu tudo no acidente, espera uma decisão favorável para retomar sua vida.