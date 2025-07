Festival Santos Café agita centro da cidade durante o fim de semana Evento celebra década de tradição e cultura do patrimônio cafeeiro Balanço Geral Litoral|Do R7 14/07/2025 - 14h32 (Atualizado em 14/07/2025 - 14h32 ) twitter

O Festival Santos Café comemorou uma década de celebração do patrimônio cafeeiro no último fim de semana. O evento atraiu turistas e moradores ao centro de Santos (SP), oferecendo gastronomia, música ao vivo e degustações gratuitas de café. Destaque para o histórico Museu do Café e a antiga bolsa do café, que encantaram visitantes. O festival se consolida como um marco cultural, promovendo a história do café e da cidade.