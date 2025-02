Fortes chuvas causam deslizamentos e enchentes em Guarujá (SP) Com isso, a sirene foi ativada para avisar as pessoas a saírem de suas casas Balanço Geral Litoral|Do R7 03/02/2025 - 14h14 (Atualizado em 03/02/2025 - 14h14 ) twitter

Nas imagens, é possível ver carros quase totalmente tomados pela água na Avenida Santa Maria, na cidade de Guarujá.

Com os deslizamentos de terra e alagamentos, 40 pessoas foram para a casa de amigos e parentes, e 14 pessoas ficaram em um abrigo provisório em uma escola municipal.

No Morro do Macaco e na Barreira do João Guarda, a sirene foi ativada, dando o alerta para que as pessoas saíssem das residências.