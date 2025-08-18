Homem tem pernas dilaceradas após ataque por cães em praia no Guarujá (SP)
O SAMU foi acionado e o homem foi levado ao Hospital Santo Amaro
Um homem de 58 anos sofreu ferimentos graves nas pernas após ser atacado por três cães na praia do Perequê, em Guarujá (SP). Imagens mostram o momento em que a vítima é cercada pelos animais. O SAMU foi acionado e o homem foi levado ao Hospital Santo Amaro, onde está internado em estado estável. A prefeitura de Guarujá acompanha o caso, investigando a responsabilidade dos donos dos cães, que estavam sem focinheira.