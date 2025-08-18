Homem tem pernas dilaceradas após ataque por cães em praia no Guarujá (SP) O SAMU foi acionado e o homem foi levado ao Hospital Santo Amaro Balanço Geral Litoral|Do R7 18/08/2025 - 14h46 (Atualizado em 18/08/2025 - 14h46 ) twitter

Um homem de 58 anos sofreu ferimentos graves nas pernas após ser atacado por três cães na praia do Perequê, em Guarujá (SP). Imagens mostram o momento em que a vítima é cercada pelos animais. O SAMU foi acionado e o homem foi levado ao Hospital Santo Amaro, onde está internado em estado estável. A prefeitura de Guarujá acompanha o caso, investigando a responsabilidade dos donos dos cães, que estavam sem focinheira.