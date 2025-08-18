Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Homem tem pernas dilaceradas após ataque por cães em praia no Guarujá (SP)

O SAMU foi acionado e o homem foi levado ao Hospital Santo Amaro

Balanço Geral Litoral|Do R7

Um homem de 58 anos sofreu ferimentos graves nas pernas após ser atacado por três cães na praia do Perequê, em Guarujá (SP). Imagens mostram o momento em que a vítima é cercada pelos animais. O SAMU foi acionado e o homem foi levado ao Hospital Santo Amaro, onde está internado em estado estável. A prefeitura de Guarujá acompanha o caso, investigando a responsabilidade dos donos dos cães, que estavam sem focinheira.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.