Hospital em Praia Grande (SP) nega vaga de UTI para recém-nascido com bronquiolite Hospital Irmã Dulce negou internação por falta de leito, apesar de autorização do estado Balanço Geral Litoral|Do R7 23/05/2025 - 15h50 (Atualizado em 23/05/2025 - 15h50 )

Família de Cubatão (SP) enfrenta desespero ao buscar vaga de UTI para o bebê Endrick, com bronquiolite aguda. Hospital Irmã Dulce negou internação por falta de leito, apesar de autorização do estado. A situação expõe falhas de comunicação e burocracia, enquanto a saúde do bebê permanece em risco.