Imagens mostram momento da fuga e da prisão de homem que matou vizinho em São José dos Campos (SP)

A Guarda Civil Municipal de São José dos Campos (SP) prendeu em flagrante um homem de 47 anos que matou seu vizinho com sete tiros. Após o crime, ele tentou fugir roubando veículos e mantendo um motorista refém. A perseguição foi monitorada em tempo real, resultando na captura do criminoso dentro de um ônibus. O caso foi registrado como homicídio qualificado e roubo com retenção de vítima.