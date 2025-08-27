Investimentos em tecnologia visam reduzir impacto de raios na baixada santista A CPFL instalou 300 equipamentos modernos para garantir o fornecimento de energia sem prejuízos Balanço Geral Litoral|Do R7 27/08/2025 - 15h17 (Atualizado em 27/08/2025 - 16h04 ) twitter

A baixada santista se prepara para um aumento na incidência de raios devido às condições climáticas. Investimentos em tecnologia, como postes autoaterrados, visam minimizar os impactos na rede elétrica. A CPFL instalou 300 equipamentos modernos para garantir o fornecimento de energia sem prejuízos. A parceria com órgãos como o Corpo de Bombeiros e Defesa Civil assegura respostas rápidas e eficazes em situações de emergência.