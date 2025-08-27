Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Investimentos em tecnologia visam reduzir impacto de raios na baixada santista

A CPFL instalou 300 equipamentos modernos para garantir o fornecimento de energia sem prejuízos

Balanço Geral Litoral|Do R7

A baixada santista se prepara para um aumento na incidência de raios devido às condições climáticas. Investimentos em tecnologia, como postes autoaterrados, visam minimizar os impactos na rede elétrica. A CPFL instalou 300 equipamentos modernos para garantir o fornecimento de energia sem prejuízos. A parceria com órgãos como o Corpo de Bombeiros e Defesa Civil assegura respostas rápidas e eficazes em situações de emergência.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.