Lancha pega fogo e assusta moradores em Santos (SP) Dois passageiros foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros Balanço Geral Litoral|Do R7 09/06/2025 - 13h39 (Atualizado em 09/06/2025 - 13h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma lancha de médio porte pegou fogo no Canal do Estuário em Santos (SP), mobilizando bombeiros e SAMU. As chamas foram contidas após reboque para área acessível. Passageiros foram resgatados, um com intoxicação por fumaça e outro com crise nervosa. O incidente, ocorrido no último sábado (7), está sob investigação para determinar a causa do incêndio.