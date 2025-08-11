Leandra Ferreira destaca desafios e tendências na arquitetura de Santos (SP)
Ela aborda o crescimento do mercado de interiores e a importância de materiais sustentáveis
A arquiteta Leandra Ferreira, com 20 anos de carreira, discute o cenário da arquitetura em Santos, destacando a mescla entre história e modernidade. Ela aborda o crescimento do mercado de interiores, a importância de materiais sustentáveis e os desafios enfrentados, como a tradução dos desejos dos clientes em projetos. Leandra também compartilha suas conquistas e oferece conselhos para novos profissionais.