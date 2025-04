“Mães Atípicas: Retratos da Vida’: ação visa valorizar mães de filhos com deficiência Inscrições estão abertas até 20 de abril Balanço Geral Litoral|Do R7 14/04/2025 - 16h30 (Atualizado em 14/04/2025 - 16h30 ) twitter

Uma pesquisa nacional revela que mais de 18 milhões de brasileiros possuem algum tipo de deficiência, destacando a importância dos cuidados intensivos diários. Muitas mães assumem o papel de cuidadoras em tempo integral, enfrentando desafios significativos. O Instituto da Baixada Santista criou a ação ‘Mães Atípicas: Retratos da Vida’ para valorizar a maternidade atípica.

Carla Alves, mãe de João, diagnosticado com autismo, compartilha sua experiência de adaptação e a importância do apoio emocional. A campanha inclui uma exposição fotográfica para dar visibilidade a essas mães e suas jornadas. As inscrições estão abertas até 20 de abril, com premiações especiais para as melhores fotos.