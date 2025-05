Maio Amarelo: ação para conscientizar motociclistas nas rodovias do litoral paulista Concessionária promoveu atividades para motoristas e motociclistas, destacando a importância de práticas seguras Balanço Geral Litoral|Do R7 16/05/2025 - 15h31 (Atualizado em 16/05/2025 - 15h31 ) twitter

A ação realizada na Rodovia Anchieta, em Cubatão (SP) integra a programação do Maio Amarelo, focando na conscientização e prevenção de acidentes de trânsito. A concessionária promoveu atividades para motoristas e motociclistas, destacando a importância de práticas seguras como o uso correto do capacete e a manutenção de distância segura entre veículos. Everton Melo explica a distribuição de antenas corta-linha de pipa e panfletos com dicas de segurança. A tenente da polícia rodoviária, Mariana Ravanelli, ressalta a colaboração com a Ecovias para reduzir acidentes, especialmente com o intenso tráfego de caminhões e veículos de carga. A campanha visa criar um trânsito mais seguro e pacífico.