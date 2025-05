Maio Amarelo: simulado alerta população sobre riscos da imprudência no trânsito A ação envolveu bombeiros, Polícia Militar e SAMU Balanço Geral Litoral|Do R7 23/05/2025 - 19h58 (Atualizado em 23/05/2025 - 19h58 ) twitter

A Secretaria de Mobilidade Urbana de Taubaté, em São Paulo, realizou um simulado de emergência no centro da cidade, como parte da campanha Maio Amarelo, para conscientizar sobre os riscos no trânsito. A ação, que envolveu bombeiros, Polícia Militar e SAMU, simulou um acidente com carros, ônibus e moto, destacando a importância da direção responsável.