Ministério Público denuncia bancário que atropelou cantor em São Vicente (SP) Anteriormente, processo apontou homicídio culposo, sem a intenção de matar Balanço Geral Litoral|Do R7 20/01/2025 - 16h04 (Atualizado em 20/01/2025 - 16h04 )

Durante as investigações do caso, foi descoberto que o homem de 32 anos estava embriagado no momento do acidente que vitimou o cantor.

Com isso, o crime foi reclassificado para homicídio doloso e o suspeito foi apresentado ao Tribunal de Justiça de São Vicente (SP).

Thiago continua preso e a reportagem aguarda por novos desdobramentos.