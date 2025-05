Moradores reclamam de rua esburacada e sem asfalto no Guarujá (SP) Apesar das promessas de melhorias por parte da prefeitura, a situação permanece inalterada há mais de 15 anos Balanço Geral Litoral|Do R7 20/05/2025 - 14h59 (Atualizado em 20/05/2025 - 14h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Moradores do bairro Jardim Boa Esperança em Vicente de Carvalho, distrito de Guarujá (SP) expressam suas frustrações com a falta de infraestrutura, destacando a ausência de asfalto e a presença de buracos e poças d’água. Apesar das promessas de melhorias por parte da prefeitura, a situação permanece inalterada há mais de 15 anos. A prefeitura afirma estar buscando recursos extra orçamentários para atender às demandas, mas os moradores continuam aguardando ações concretas. A discussão reflete a insatisfação com a gestão pública e a esperança de que as promessas sejam finalmente cumpridas.