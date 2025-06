Mulher morta em clínica de Santos (SP): marido deve passar por exame toxicológico O exame pode influenciar a pena Balanço Geral Litoral|Do R7 03/06/2025 - 14h29 (Atualizado em 03/06/2025 - 14h29 ) twitter

O Tribunal de Justiça de São Paulo aceitou o pedido da defesa do sargento Samir para um exame toxicológico, após ele ser preso por matar a esposa e ferir a filha. A defesa busca provar que ele estava sob efeito de substâncias no dia do crime. O exame pode influenciar a pena, mas ainda não tem data marcada.