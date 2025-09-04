Mulher passa por momentos de terror durante tentativa de sequestro no Guarujá (SP) Câmeras de segurança capturaram o momento em que dois homens tentaram forçá-la a entrar em um carro Balanço Geral Litoral|Do R7 04/09/2025 - 15h46 (Atualizado em 04/09/2025 - 15h46 ) twitter

Uma mulher foi atacada por criminosos em Guarujá, São Paulo, enquanto voltava para casa. Câmeras de segurança capturaram o momento em que dois homens tentaram forçá-la a entrar em um carro. A vítima resistiu bravamente, gritando e lutando, o que assustou os agressores e os fez desistir. A Secretaria de Segurança Pública informou que a vítima não registrou boletim de ocorrência, mas é crucial para a polícia traçar estratégias contra a criminalidade.