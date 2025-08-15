Mulheres são presas por manterem abrigo irregular de idosos em condições desumanas no Guarujá (SP)
A operação conjunta da polícia e prefeitura resgatou oito idosos vivendo sem higiene e cuidados médicos adequados
Três mulheres foram presas em flagrante em Guarujá (SP) por manterem um abrigo clandestino de idosos em condições precárias. A operação conjunta da polícia e prefeitura resgatou oito idosos vivendo sem higiene e cuidados médicos adequados. Os idosos também tinham seus cartões bancários manipulados. A denúncia anônima levou à descoberta do local, e as autoridades investigam a conivência dos familiares.