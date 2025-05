Museu do Mar e Marítimo desperta interesse do estudantes em visitas monitoradas O acervo inclui tubarões, tartarugas, corais e relíquias de naufrágios, enriquecendo o conhecimento sobre a vida marinha e a tecnologia naval antiga Balanço Geral Litoral|Do R7 19/05/2025 - 16h22 (Atualizado em 19/05/2025 - 16h22 ) twitter

Descubra a importância dos Museus do Mar e Marítimo em Santos (SP), que oferecem uma experiência educativa única para estudantes e turistas. Com exposições de espécies marinhas e embarcações históricas, os museus proporcionam uma imersão cultural e científica. Estudantes de Diadema visitaram os museus para aprender sobre a diversidade marinha e a história das navegações. O acervo inclui tubarões, tartarugas, corais e relíquias de naufrágios, enriquecendo o conhecimento sobre a vida marinha e a tecnologia naval antiga. As visitas monitoradas são uma ferramenta valiosa para a educação extracurricular, incentivando a conscientização ambiental nas novas gerações.