Mutirão de emprego em Santos (SP): 100 vagas abertas para diversas funções O evento ocorrerá na próxima terça-feira (29) no Resolve Aqui, ao lado do Poupatempo Balanço Geral Litoral|Do R7 25/04/2025 - 16h05 (Atualizado em 25/04/2025 - 16h05 )

O quarto mutirão do emprego em Santos (SP) oferece mais de 100 vagas em diversas áreas, incluindo serviços, portuária, portaria, limpeza e comércio. O evento, que facilita o contato direto com empregadores, ocorrerá na próxima terça-feira (29) no Resolve Aqui, ao lado do Poupatempo.

Interessados devem se cadastrar previamente no centro público de emprego até segunda-feira para obter uma carta de encaminhamento. O secretário municipal Bruno Orlandi destaca a importância de comparecer ao Poupatempo para garantir a participação. O mutirão é uma iniciativa mensal que visa fomentar o emprego na cidade, com apoio da prefeitura da cidade.