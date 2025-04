Novas imagens da morte do cantor atropelado: MP contesta laudo de defesa do acusado O caso aconteceu às vésperas do ano novo, em São Vicente (SP) Balanço Geral Litoral|Do R7 11/04/2025 - 15h17 (Atualizado em 11/04/2025 - 15h17 ) twitter

O caso do atropelamento e morte do cantor de pagode Adalto Mello ganha novos desdobramentos com a divulgação de um vídeo que mostra o motorista Thiago Arruda dirigindo de forma imprudente antes do acidente fatal.

O caso aconteceu às vésperas do ano novo, em São Vicente (SP).A defesa do acusado apresentou um laudo contestado pelo Ministério Público, alegando que as condições da via contribuíram para o acidente.

A família de Adalto busca justiça, enquanto o vídeo oficial da prefeitura desmonta a tese da defesa. O exame de alcoolemia confirmou que Thiago estava embriagado, e ele foi denunciado por homicídio doloso.