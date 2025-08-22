Obras de contenção em Mongaguá (SP) avançam para proteger área contra ressacas do mar
Defesa Civil gerencia o projeto, que visa minimizar danos futuros e preservar o meio ambiente
Em Mongaguá (SP), as obras de contenção contra ressacas atingem 67% de conclusão. Iniciadas em 2023, após fortes ressacas em 2020, as obras incluem novas muretas e calçadas para proteger a orla. A Defesa Civil gerencia o projeto, que visa minimizar danos futuros e preservar o meio ambiente. A expectativa é que a infraestrutura proteja turistas e moradores, enquanto aguarda-se a liberação de verbas para finalizar os trabalhos.