Operação 'Elos Ocultos' combate tráfico e lavagem de dinheiro em SP e MG A investigação, iniciada em 2023, levou à prisão de Emilio Leonardo, apontado como líder do esquema Balanço Geral Litoral|Do R7 15/08/2025 - 15h00 (Atualizado em 15/08/2025 - 15h00 )

A operação ‘Elos Ocultos’, realizada pela Polícia Civil, desmantelou uma organização criminosa envolvida em tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em São Paulo e Minas Gerais. A investigação, iniciada em 2023, levou à prisão de Emilio Leonardo, apontado como líder do esquema. Diversas prisões foram efetuadas, incluindo Mateus Albino e Janaína Almiro, responsáveis por operações financeiras ilícitas.