Polícia Civil prende suspeito envolvido no desaparecimento de empresário em São Vicente (SP) Vítima está desaparecida desde de o dia 29 de dezembro de 2024 Balanço Geral Litoral|Do R7 17/03/2025 - 15h16 (Atualizado em 17/03/2025 - 15h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A polícia prendeu mais um suspeito relacionado ao desaparecimento do empresário Bruno Lorenzo Moreira, de 27 anos, em São Vicente, ocorrido em dezembro de 2024. O homem, identificado como Alexandre, foi detido em Itanhaém (SP) após uma denúncia e é suspeito de envolvimento no caso. Apesar de alegar inocência, ele é acusado de participar do sequestro da vítima. Alexandre é o sétimo suspeito preso, enquanto um oitavo, seu pai, permanece foragido.

A investigação, conduzida pela DIG de Praia Grande, segue em segredo de justiça. A família de Bruno, abalada, mantém silêncio e nega envolvimento da vítima com drogas.