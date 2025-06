Polícia Civil prende suspeitos e apreende estoque de bebidas falsificadas na Baixada Santista Operação visa apreender materiais ilegais Balanço Geral Litoral|Do R7 26/06/2025 - 13h10 (Atualizado em 26/06/2025 - 13h10 ) twitter

A Polícia Civil deflagrou uma operação na Baixada Santista e Vale do Ribeira, visando prender suspeitos e apreender materiais ilegais. A ação resultou na descoberta de uma fábrica de bebidas falsificadas e na prisão de dois membros do PCC, responsáveis pela contabilidade do tráfico de drogas. A operação continua, com mais detalhes a serem divulgados em coletiva de imprensa.