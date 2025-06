Projeto desenvolvido em São Vicente (SP) leva cultura Hip Hop para escolas municipais Com oficinas de dança, moda e grafite, estudantes desenvolvem habilidades artísticas e aumentam o rendimento escolar Balanço Geral Litoral|Do R7 23/06/2025 - 16h23 (Atualizado em 23/06/2025 - 16h23 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O projeto do Instituto Salva Hip Hop, em parceria com a prefeitura de São Vicente (SP), leva cultura urbana a escolas municipais, promovendo a inclusão social. Com oficinas de dança, moda e grafite, estudantes desenvolvem habilidades artísticas e aumentam o rendimento escolar. A iniciativa já impacta positivamente a comunidade, reduzindo a evasão escolar e promovendo o senso de pertencimento.