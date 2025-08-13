Quadrilha é desmantelada por fraudes em concursos falsos nas redes sociais
Jovens ostentavam luxo e criavam metas para golpistas, oferecendo prêmios e viagens
Uma quadrilha que lucrava R$ 40 milhões mensais com anúncios falsos de concursos foi desmantelada pela Polícia Civil. Jovens ostentavam luxo e criavam metas para golpistas, oferecendo prêmios e viagens, usando empresas de fachada e plataformas digitais para ocultar identidades. A operação apreendeu bens e revelou uma central clandestina de TV.