Quadrilha é desmantelada por fraudes em concursos falsos nas redes sociais Jovens ostentavam luxo e criavam metas para golpistas, oferecendo prêmios e viagens Balanço Geral Litoral|Do R7 13/08/2025 - 14h15 (Atualizado em 13/08/2025 - 14h15 )

Uma quadrilha que lucrava R$ 40 milhões mensais com anúncios falsos de concursos foi desmantelada pela Polícia Civil. Jovens ostentavam luxo e criavam metas para golpistas, oferecendo prêmios e viagens, usando empresas de fachada e plataformas digitais para ocultar identidades. A operação apreendeu bens e revelou uma central clandestina de TV.