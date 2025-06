Seis aves são furtadas durante a madrugada no Orquidário Municipal, em Santos (SP) A polícia investiga o caso, com suspeitas de adolescentes envolvidos Balanço Geral Litoral|Do R7 24/06/2025 - 15h54 (Atualizado em 24/06/2025 - 15h54 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Seis aves foram furtadas do Orquidário Municipal de Santos em dois dias consecutivos. A polícia investiga o caso, com suspeitas de adolescentes envolvidos. Os animais, em tratamento, correm risco sem cuidados. A segurança do parque é questionada, com falhas em câmeras e cercas. A prefeitura colabora com a investigação para recuperar os animais.