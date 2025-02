Tecnologia de próteses 3D devolve rosto e autoestima a pessoas Impressoras criam próteses cada vez mais realistas, transformando vidas e ajudando na recuperação da autoconfiança Balanço Geral Litoral|Do R7 05/02/2025 - 15h26 (Atualizado em 05/02/2025 - 15h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A tecnologia está devolvendo o rosto a pessoas que já não se reconheciam no espelho. Com o avanço das próteses feitas por impressoras 3D, cada vez mais realistas, muitas pessoas que sofreram traumas ou doenças que alteram suas feições recuperam a autoestima e a confiança. Essa inovação está transformando vidas, ajudando indivíduos a se reconectarem com sua identidade e melhorar sua qualidade de vida.