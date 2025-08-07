19 anos da Lei Maria da Penha: Polícia faz operação no Vale para combater violência contra mulher Com a participação de diversas forças de segurança, a ação ocorre em cerca de 2.000 municípios em todo o país Balanço Geral Vale|Do R7 07/08/2025 - 15h08 (Atualizado em 07/08/2025 - 15h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A operação Shamar, em comemoração aos 19 anos da Lei Maria da Penha, visa combater a violência contra a mulher em todo o Brasil. Com a participação de diversas forças de segurança, a ação ocorre em cerca de 2.000 municípios, incluindo São José dos Campos e Taubaté. Além de cumprir mandados de prisão, a operação verifica medidas protetivas e recolhe armas de agressores.