19 anos da Lei Maria da Penha: Polícia faz operação no Vale para combater violência contra mulher
Com a participação de diversas forças de segurança, a ação ocorre em cerca de 2.000 municípios em todo o país
A operação Shamar, em comemoração aos 19 anos da Lei Maria da Penha, visa combater a violência contra a mulher em todo o Brasil. Com a participação de diversas forças de segurança, a ação ocorre em cerca de 2.000 municípios, incluindo São José dos Campos e Taubaté. Além de cumprir mandados de prisão, a operação verifica medidas protetivas e recolhe armas de agressores.