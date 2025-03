Acidente grave no Anel Viário de São José dos Campos (SP) deixa mulher ferida Motorista fugiu sem prestar socorro após colisão que capotou dois veículos em área de intenso movimento Balanço Geral Vale|Do R7 28/03/2025 - 14h54 (Atualizado em 28/03/2025 - 14h54 ) twitter

Um acidente grave no Anel Viário de São José dos Campos (SP) mobilizou equipes de resgate após colisão que resultou no capotamento de dois carros. Uma mulher ficou gravemente ferida, enquanto o condutor de um dos veículos fugiu sem prestar assistência.

Cinco ocupantes do outro automóvel foram levados à delegacia. O incidente, ocorrido próximo a um centro comercial, está sendo investigado como lesão corporal culposa com agravante de omissão de socorro.

Apesar do limite de 80 km/h na via, as causas exatas do acidente ainda são apuradas.