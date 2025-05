Acidente impressionante: motorista perde controle e capota carro em rodovia paulista A cena foi capturada por câmeras de segurança Balanço Geral Vale|Do R7 13/05/2025 - 15h00 (Atualizado em 13/05/2025 - 15h00 ) twitter

Um acidente impressionante ocorreu na Rodovia Dom Pedro, no trecho de Igaratá (SP), onde um carro capotou várias vezes após o motorista perder o controle. As imagens mostram o veículo batendo no guardrail e capotando violentamente, mas, surpreendentemente, o motorista saiu ileso. Ele recusou atendimento hospitalar, apesar do carro ter ficado completamente destruído. A cena foi capturada por câmeras de segurança.