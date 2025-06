Adolescentes são apreendidos e liberados após roubarem celular em São José dos Campos (SP) A polícia, com ajuda das imagens, localizou os suspeitos no supermercado próximo Balanço Geral Vale|Do R7 06/06/2025 - 15h15 (Atualizado em 06/06/2025 - 15h15 ) twitter

Adolescentes roubaram um celular de uma jovem no Jardim Aquarius, São José dos Campos (SP), capturados por câmeras de segurança. A vítima, distraída com fones de ouvido, foi surpreendida por dois jovens em bicicletas. A polícia, com ajuda das imagens, localizou os suspeitos no supermercado próximo. O celular foi recuperado e os jovens levados à delegacia.