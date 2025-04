BG recebe prefeito de Ilhabela (SP) para falar sobre os avanços na cidade Toninho Colucci destaca o impacto do turismo na economia local Balanço Geral Vale|Do R7 24/04/2025 - 15h59 (Atualizado em 24/04/2025 - 15h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O prefeito de Ilhabela (SP), Toninho Colucci, discute os desafios e oportunidades do turismo na ilha mais bonita do Brasil. Ele destaca a importância de campanhas de doação de sangue, o impacto do turismo na economia local e as estratégias para lidar com o aumento de visitantes durante feriados prolongados.

Colucci menciona a necessidade de limitar a entrada de veículos para preservar a infraestrutura da ilha e promover o uso de transporte público. Além disso, ele fala sobre o calendário de eventos culturais e esportivos que atraem turistas, como a Semana de Vela e o Festival da Sardinha. O prefeito também compartilha suas experiências em feiras internacionais para promover Ilhabela e atrair mais visitantes.