Câmera de segurança flagra atropelamento de adolescentes em São José dos Campos (SP) O motorista fugiu sem prestar socorro, e a placa do veículo não foi identificada Balanço Geral Vale|Do R7 20/05/2025 - 15h05 (Atualizado em 20/05/2025 - 15h05 )

Um trágico atropelamento ocorreu no Conjunto Habitacional Dom Pedro, em São José dos Campos (SP), envolvendo dois adolescentes. As imagens capturaram o momento em que um veículo atingiu um menino e uma menina, ambos de 17 anos, no cruzamento da rua Carlos Drummond de Andrade. O motorista fugiu sem prestar socorro, e a placa do veículo não foi identificada. Os adolescentes foram socorridos pelo SAMU; o menino sofreu traumatismo craniano e está entubado, enquanto o estado da menina não foi divulgado. O caso está sob investigação, e a comunidade é incentivada a fornecer informações sobre o motorista fugitivo.