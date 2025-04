Caminhão desgovernado atinge três casas após falha mecânica em Taubaté (SP) Momento foi flagrado por câmeras de segurança Balanço Geral Vale|Do R7 24/04/2025 - 14h38 (Atualizado em 24/04/2025 - 14h38 ) twitter

Um caminhão desgovernado perdeu o freio e colidiu com três casas na Avenida Olmira Ortiz Pato, no Jardim Liete, em Taubaté (SP). As imagens capturadas por uma câmera de monitoramento mostram o momento exato do acidente, destacando a destruição dos portões e muros das residências.

O incidente, causado por uma falha mecânica em um caminhão terceirizado, não resultou em feridos, mas gerou grande susto entre os moradores, incluindo uma criança que presenciou o ocorrido. A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp informou que a empresa responsável pelo caminhão está prestando assistência e acompanhando as investigações.