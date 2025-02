Cão farejador ajuda a localizar droga e suspeito é preso em Cruzeiro (SP) O pet se chama Aquiles Balanço Geral Vale|Do R7 07/02/2025 - 16h50 (Atualizado em 07/02/2025 - 16h50 ) twitter

A equipe estava realizando patrulhamento no bairro Lagoa Dourada, em Cruzeiro (SP), quando localizou um suspeito carregando dois sacos.

Com a ajuda do cão Aquiles, foram encontrados com o homem uma balança de precisão, 140 reais em dinheiro, diversos pedaços de maconha e pinos de cocaína.

O suspeito está preso.