Casal é preso por suspeita de participação em latrocínio em São José dos Campos (SP) Crime vitimou o mecânico Marcílio Aparecido Severiano Balanço Geral Vale|Do R7 25/06/2025 - 16h13 (Atualizado em 25/06/2025 - 16h27 )

Um casal foi preso suspeito de envolvimento no latrocínio do mecânico Marcílio Aparecido Severiano, morto a tiros em sua casa em São José dos Campos (SP). Três criminosos invadiram a residência rendendo a família, incluindo uma criança autista. Marcílio foi baleado ao tentar socorrer os familiares. A polícia prendeu os suspeitos com o veículo usado no crime.