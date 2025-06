Comitiva com prefeito do Vale cancela viagem ao Oriente Médio após ataques O consulado de Israel alertou sobre o fechamento do espaço aéreo Balanço Geral Vale|Do R7 13/06/2025 - 16h20 (Atualizado em 13/06/2025 - 16h20 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A comitiva liderada pelo vice-governador de São Paulo, Felício Ramuth, cancelou viagem a Israel após ataques no Oriente Médio. Prefeitos paulistas aguardam retorno na Europa. O consulado de Israel alertou sobre o fechamento do espaço aéreo após ataques a infraestruturas nucleares iranianas. A situação é tensa, com risco de escalada do conflito.