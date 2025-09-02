Corpo de homem é encontrado dentro de córrego em Taubaté (SP) com sinais de violência A polícia investiga o caso, que pode envolver dívida e ameaças de agiotas Balanço Geral Vale|Do R7 02/09/2025 - 15h49 (Atualizado em 02/09/2025 - 15h49 ) twitter

O corpo de Flávio Augusto Amaral, 55 anos, foi encontrado em um córrego em Taubaté, com ferimentos de faca. A polícia investiga o caso, que pode envolver dívida e ameaças de agiotas. Flávio, usuário de drogas, teria sacado dinheiro antes do crime. A hipótese de latrocínio é considerada, já que o dinheiro pode ter sido roubado. A Polícia Civil continua as investigações.